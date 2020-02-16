Tel Abyad'da bombalı araçla terör saldırısı!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.
4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Tel Abyad ilçe merkezinde işlek bir caddede araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti.
SALDIRILAR YPG/PKK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtiyor.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.