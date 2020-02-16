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  • Son Güncelleme: 16.02.2020 21:20

'da terör saldırısı!

ve Milli Ordusu tarafından düzenlenen 'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki ilçesinde saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti.

Tel Abyad'da bombalı araçla terör saldırısı!

ve Milli Ordusu tarafından düzenlenen 'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki ilçesinde saldırı düzenlendi.

4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Tel Abyad ilçe merkezinde işlek bir caddede araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti.

SALDIRILAR YPG/PKK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü / tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtiyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

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