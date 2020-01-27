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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 16:14

Son dakika: 'da saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Son dakika haberine göre bölgesindeki 'da, eylem hazırlığındaki 5 /'li terörist gizlendikleri evlerde, silah ve mühimmatlarıyla yakalandı.

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgesindeki 'da eylem hazırlığındaki 5 /'li teröristin gizlendikleri evlerde silah ve mühimmatlarıyla yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, komandolar Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terör örgütü PKK/YPG üyesi 5 kişinin yakalandığı operasyonda, bir AK-47 piyade tüfeği, bir av tüfeği, bir kamuflajlı termal şemsiye, bir tabanca, iki kurusıkıdan dönüştürme tabanca, bir havalı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, bir kemer şeklinde pala, 871 bin 700 Suriye lirası ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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