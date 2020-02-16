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  • Son Güncelleme: 16.02.2020 21:37

Son dakika: Van'da korkutan ! 16 Şubat Pazar Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Van'ın Başkale ilçesinde 4.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Van'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 21.02'de Van'ın Başkale ilçesinde 4.7 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD depremin merkezini Türkiye-İran sınırında Van'ın hemen karşısında bulunan Hoy şehri olarak açıkladı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.02.16 21:02:14 38.3762 44.4302 3.3 -.- 4.7 4.7 KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel
2020.02.16 20:33:54 38.3570 39.0328 5.2 -.- 2.3 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.16 20:33:22 37.4332 26.7387 20.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.02.16 20:23:36 38.3353 42.8102 9.8 -.- 1.9 -.- KUSLUK-GEVAS (VAN) İlksel
2020.02.16 20:06:00 38.2925 38.7660 9.0 -.- 2.0 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.16 19:55:00 38.2647 38.6640 5.0 -.- 2.4 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.16 19:40:31 38.2790 38.7498 2.6 -.- 3.6 3.6 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.16 18:58:21 38.9505 27.8687 0.0 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.16 18:50:02 38.2600 38.8072 16.1 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.16 18:18:29 38.2945 38.9507 10.4 -.- 0.9 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.16 18:05:00 37.3375 37.2760 11.7 -.- 1.5 -.- SULTANLAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.02.16 17:48:59 38.2697 38.8392 12.9 -.- 1.7 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.16 17:34:28 39.1732 28.0602 8.2 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.16 16:52:19 38.2962 38.7865 13.4 -.- 1.4 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.16 16:28:34 38.9785 27.8792 4.2 -.- 1.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.16 15:58:33 38.2213 38.8347 5.7 -.- 2.1 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.16 15:37:40 38.0153 26.7138 8.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.02.16 14:57:16 38.3912 39.3177 21.9 -.- 1.9 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.16 14:20:13 37.2005 29.4005 5.4 -.- 1.8 -.- GUZELYURT-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2020.02.16 13:40:02 38.2427 38.8635 5.0 -.- 3.1 3.2 ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

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