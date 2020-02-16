Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 21.02'de Van'ın Başkale ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 3 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD depremin merkezini Türkiye-İran sınırında Van'ın hemen karşısında bulunan Hoy şehri olarak açıkladı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.02.16 21:02:14 38.3762 44.4302 3.3 -.- 4.7 4.7 KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel
2020.02.16 20:33:54 38.3570 39.0328 5.2 -.- 2.3 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.16 20:33:22 37.4332 26.7387 20.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.02.16 20:23:36 38.3353 42.8102 9.8 -.- 1.9 -.- KUSLUK-GEVAS (VAN) İlksel
2020.02.16 20:06:00 38.2925 38.7660 9.0 -.- 2.0 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.16 19:55:00 38.2647 38.6640 5.0 -.- 2.4 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.16 19:40:31 38.2790 38.7498 2.6 -.- 3.6 3.6 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.16 18:58:21 38.9505 27.8687 0.0 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.16 18:50:02 38.2600 38.8072 16.1 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.16 18:18:29 38.2945 38.9507 10.4 -.- 0.9 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.16 18:05:00 37.3375 37.2760 11.7 -.- 1.5 -.- SULTANLAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.02.16 17:48:59 38.2697 38.8392 12.9 -.- 1.7 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.16 17:34:28 39.1732 28.0602 8.2 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.16 16:52:19 38.2962 38.7865 13.4 -.- 1.4 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.16 16:28:34 38.9785 27.8792 4.2 -.- 1.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.16 15:58:33 38.2213 38.8347 5.7 -.- 2.1 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.16 15:37:40 38.0153 26.7138 8.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.02.16 14:57:16 38.3912 39.3177 21.9 -.- 1.9 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.16 14:20:13 37.2005 29.4005 5.4 -.- 1.8 -.- GUZELYURT-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2020.02.16 13:40:02 38.2427 38.8635 5.0 -.- 3.1 3.2 ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
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