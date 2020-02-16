Müzikle kandırmışlar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen ihbarı değerlendirdi. Dem Müzik Merkezi'nde yaşları 14 ile 18 arasında değişen çocukları kandırıp PKK'ya gönderdikleri belirlenen 2 eğitmen ile 2 şüpheliyi suçüstü enseledi. Şüphelilerden ikisi tutuklanıp cezaevine gönderildi. 3 çocuğun da kurtarıldığı belirtildi.
MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN
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