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Müzikle kandırmışlar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen ihbarı değerlendirdi. Dem Müzik Merkezi'nde yaşları 14 ile 18 arasında değişen çocukları kandırıp PKK'ya gönderdikleri belirlenen 2 eğitmen ile 2 şüpheliyi suçüstü enseledi. Şüphelilerden ikisi tutuklanıp cezaevine gönderildi. 3 çocuğun da kurtarıldığı belirtildi.

Müzikle kandırmışlar
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen ihbarı değerlendirdi. Dem Müzik Merkezi'nde yaşları 14 ile 18 arasında değişen çocukları kandırıp PKK'ya gönderdikleri belirlenen 2 eğitmen ile 2 şüpheliyi suçüstü enseledi. Şüphelilerden ikisi tutuklanıp cezaevine gönderildi. 3 çocuğun da kurtarıldığı belirtildi.

MURAT KARAMAN

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