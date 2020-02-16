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Evlat nöbeti 166. gününde

Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi, 166'nci gününe girdi. Şırnak Uludere'den Diyarbakır'a giden baba Emin Yıldız 6 yıl önce kaçırılan oğlu Ercan gelene kadar nöbetine devam edeceğini söyledi. "Benim oğlum evden okula gitmek için çıktı, gelmedi. 6 yıl oldu haber alamıyorum. Ben oğlumu istiyorum" dedi.

Evlat nöbeti 166. gününde
Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi, 166'nci gününe girdi. Şırnak Uludere'den Diyarbakır'a giden baba Emin Yıldız 6 yıl önce kaçırılan oğlu Ercan gelene kadar nöbetine devam edeceğini söyledi. "Benim oğlum evden okula gitmek için çıktı, gelmedi. 6 yıl oldu haber alamıyorum. Ben oğlumu istiyorum" dedi.

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