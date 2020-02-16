Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi, 166'nci gününe girdi. Şırnak Uludere'den Diyarbakır'a giden baba Emin Yıldız 6 yıl önce kaçırılan oğlu Ercan gelene kadar nöbetine devam edeceğini söyledi. "Benim oğlum evden okula gitmek için çıktı, gelmedi. 6 yıl oldu haber alamıyorum. Ben oğlumu istiyorum" dedi.
- Güncel
- 16.02.2020
- Gazete
Evlat nöbeti 166. gününde
Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi, 166'nci gününe girdi. Şırnak Uludere'den Diyarbakır'a giden baba Emin Yıldız 6 yıl önce kaçırılan oğlu Ercan gelene kadar nöbetine devam edeceğini söyledi. "Benim oğlum evden okula gitmek için çıktı, gelmedi. 6 yıl oldu haber alamıyorum. Ben oğlumu istiyorum" dedi.
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