Evlat nöbeti 166. gününde Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi, 166'nci gününe girdi. Şırnak Uludere'den Diyarbakır'a giden baba Emin Yıldız 6 yıl önce kaçırılan oğlu Ercan gelene kadar nöbetine devam edeceğini söyledi. "Benim oğlum evden okula gitmek için çıktı, gelmedi. 6 yıl oldu haber alamıyorum. Ben oğlumu istiyorum" dedi.

Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi, 166'nci gününe girdi. Şırnak Uludere'den Diyarbakır'a giden baba Emin Yıldız 6 yıl önce kaçırılan oğlu Ercan gelene kadar nöbetine devam edeceğini söyledi. "Benim oğlum evden okula gitmek için çıktı, gelmedi. 6 yıl oldu haber alamıyorum. Ben oğlumu istiyorum" dedi. TÜM MANŞETLER