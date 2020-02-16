Kongrede kavga çıktı

Şanlıurfa'da CHP İl Başkanlığı kongresi olaylı başladı. Yumruklu kavganın gündeme oturduğu kongrede, araya giren partililer de yaralandı. Kavga üzerine kongrenin yapıldığı salona takviye çevik kuvvet polisi duruma el attı. Polisin önlem aldığı salonda kongrenin sürdüğü vurgulandı.
- Güncel
- 16.02.2020
- Gazete
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