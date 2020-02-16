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  • Son Güncelleme: 16.02.2020 11:07

'ın varislerini aramak için gazeteye ilan verdi!

’de yaşayan Bursalı , 2019 yılında vefat etmişti. Hayrünissa Güngör Sayın’ın vefatından bu yana varisi çıkmaması üzerine İsviçre hükümeti harekete geçti. Basel Şehri Miras Dairesi, Hayrünissa Hanım’ın servetinin varislerini aramak için gazeteye ilan verdi.

İsviçre Hayrünissa Teyze'nin varislerini aramak için ilan verdi!

'nin Basel şehrinde yaşayan ve geçtiğimiz yıl Eylül ayında vefat eden 'ın varisleri İsviçre Hükümeti tarafından gazete ilanıyla aranmaya başlandı.

Hürriyet'in haberine göre, Bursa'nın Tirilye beldesi nüfusuna kayıtlı olan Hayrünissa Güngör Sayın 89 yaşında vefat etti.

Ölümünün ardından mirasının intikal edeceği kişileri bulmaya çalışan Basel Şehri Miras Dairesi, Hayrünissa Hanım'ın öncelikle tüm varislerine, yoksa ebeveynleri olan Hüseyin Avni Sayın ve Nadire Sayın'ın varislerine, onlar da bulunamazsa büyük annesi ve büyük babasının soyundan gelenlere çağrı yaptı.

Varislerin 4 Şubat 2021 tarihine kadar soy kütüğünü kanıtlayan bir belge eşliğinde Basel Şehri Miras Dairesi'ne başvurması gerekiyor. Konuya ilişkin yazışmalar Almanca veya İngilizce olarak kabul edilecek.

Sayın 2003 yılından bu yana İsviçre'nin Basel şehrinde yaşıyordu.

İşte gazeteye verilen ilan:

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