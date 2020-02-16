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  • 16.02.2020 10:48
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 10:48

'da kaçakçılık operasyonu! 85 şişe kaçak içki ve 5 bin 838 paket sigara ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kaçakçılığı önlemek için birçok adrese baskın yaptı. Baskınlarda polis, piyasa değeri 90 bin lira olan 85 şişe kaçak içki ve 5 bin 838 paket ele geçirdi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu!

'da yapılan operasyonda 85 şişe kaçak içki ve 5 bin 838 paket ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kaçakçılığı önlemek için birçok adrese baskın yaptı.

Baskınlarda polis, piyasa değeri 90 bin lira olan 85 şişe kaçak içki ve 5 bin 838 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili A.E, E.Y. ve Ç.O. gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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