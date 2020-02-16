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  • 16.02.2020 11:39
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 12:13

MSB duyurdu: adlı terörist dahil 8 'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada " kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında adlı “saldırı ve sabotaj birim sorumlusu”nun da bulunduğu 8 'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

MSB duyurdu:8 terörist etkisiz hale getirildi!

Twitter adresinden az önce yapılan açıklamaya göre terör örgütü 'ya yönelik 'ın kuzeyinde operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında adlı "saldırı ve sabotaj birim sorumlusu"nun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

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