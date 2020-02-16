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  • Son Güncelleme: 16.02.2020 07:58

'nden korkutan Kovid-19 () açıklaması: Hazırlıklı olun!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün giderek yayılan ölümcül ün bulaştığı kişi sayısı 67 bini geçti. , Çin dışında 24 ülkeye sıçrayan Kovid-19 (Koronavirüs) hakkında korkunç açıklamalarda bulundu. DSÖ Başkanı  Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ile ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile ilgili hükümetlere hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs hakkında son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Son rakamlar açıklanırken koronavirüs Çin dışında başka ülkelere de yayıldı. Hal böyle olunca dünyanın konuştuğu bu virüs hakkında daha çok bilgi edinmek isteyenlerin sayısı da giderek artıyor.

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