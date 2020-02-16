Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs hakkında son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Son rakamlar açıklanırken koronavirüs Çin dışında başka ülkelere de yayıldı. Hal böyle olunca dünyanın konuştuğu bu virüs hakkında daha çok bilgi edinmek isteyenlerin sayısı da giderek artıyor.