Başkan Erdoğan'dan Jeffrey'in 'şehidimiz' ifadesine sert yanıt: İnandırıcı değil

Başkan Erdoğan, Pakistan dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkan Erdoğan, ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey'in çok konuşulan 'Şehidimiz' ifadesiyle ilgili açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, ''James Jeffrey'nin açıklamaları vardı; "şehidimiz" dedi. Biz bu meseleye nasıl bakıyoruz. Amerika'yı Suriye'de rejimi etkisiz hale getirecek bir opsiyon olarak mı görüyoruz yoksa PKK'ya destek veren bir Amerika yine bize bir numara mı çeviriyor? Nasıl görüyorsunuz Amerika'nın yaklaşımını?'' sorusunu cevapladı.

'HİÇ İNANDIRICI DEĞİL'

Başkan Erdoğan ''İfade ettiğiniz bu endişeler aynı şekilde biz de taşıyoruz. Yani bunlar bize güven vermiyor. Bir bakıyorsunuz farklı… Başka bir gün yaptıkları açıklamalara bakıyorsunuz daha farklı. Bundan dolayı da bunların hangisine nasıl inanacağız! Şimdi ben 3-4 gün önce Sayın Putin ile görüştüm. Gayet güzel bir görüşme oldu. Ertesi gün baktık bir açıklama; o açıklamada da Türkiye'ye ciddi manada suçlamalar yapıyorlar. Biz Sayın Putin ile yaptığımız görüşmede aramızda böyle bir şey geçmedi. Size ne oluyor? Demek ki tepe başka, alt başka.

James Jeffrey ile ilgili olarak burada "şehidimiz" demesi bizim için inandırıcı şeyler değil. İnandırıcı olmadığı gibi, güya bizim hakkımızı teslim ediyor. Tamam da Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, burada bizim Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli. Yani Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse, bu konuda hakikaten kararlı bir duruş ortaya koyacaksa, onun bir anlamı olur. Bunun tabi bir de görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında özellikle uluslararası medyaya girmesi büyük önem taşıyor. Eğer bu sağlanırsa o zaman deriz ki bu işin kıymeti harbiyesi var. '' diye cevap verdi.