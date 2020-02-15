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  • Son Güncelleme: 15.02.2020 19:31

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'da önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuşan Başkan , "AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir, örneği yok." dedi.

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Başkan , İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir, örneği yok. AK Parti, uluslararası bir coğrafyaya hitap eden bir partidir..

Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir.

Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti) bir parçası haline getirmektir.

Ayrıntılar geliyor...

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