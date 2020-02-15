İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da 24 aat su kesintisi olacak. İSKİ'den yapılan açıklamada Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane'de 24 saat su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Bakım - onarım çalışmasının yapılacağı tarihte su alamayacak mahalleler açıklandı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman, nerelerde olacak? İşte cevaplar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Çeliktepe - Ayazağa, Çeliktepe - Seyrantepe - 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım - onarım çalışmaları sebebiyle 18 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle su verilmeyeceği bildirildi.

Su kesintisinin olacağı mahalleler şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Konaklar ve Levent Mahalleleri.

KÂĞITHANE: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim(Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.

SARIYER: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri'nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.