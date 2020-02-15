Çanakkale'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 13.29'da yerin 10.3 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (15 ŞUBAT 2020)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.02.15 13:29:27 40.3925 25.8202 10.3 -.- 3.5 3.5 KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel

2020.02.15 13:26:07 38.3177 39.0165 11.2 -.- 1.8 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.02.15 13:08:50 40.5270 27.1192 7.1 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2020.02.15 13:03:37 37.2942 37.1313 5.6 -.- 1.9 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.02.15 12:44:55 37.2878 37.1247 5.2 -.- 2.4 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.02.15 11:45:29 38.7408 38.2007 8.3 -.- 2.0 -.- YAYIKLI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel

2020.02.15 11:35:42 39.1913 27.7332 15.1 -.- 1.3 -.- BAYAT-SOMA (MANISA) İlksel

2020.02.15 10:59:28 38.3243 42.5062 5.0 -.- 1.8 -.- DONERTAS-TATVAN (BITLIS) İlksel

2020.02.15 10:39:09 36.0302 27.5795 6.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.02.15 10:28:48 38.9990 27.8948 2.1 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.15 10:03:03 39.1350 27.8203 10.8 -.- 1.2 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.15 09:57:06 39.0098 27.8730 1.5 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.15 09:42:16 40.0113 38.6945 17.2 -.- 2.1 -.- KUZULUK-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2020.02.15 09:12:21 38.9755 27.9057 6.5 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.15 09:09:06 39.0077 27.8515 4.3 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.15 08:55:51 38.9703 27.9110 2.8 -.- 1.5 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.15 08:42:08 39.0238 27.7508 7.0 -.- 1.2 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.15 08:22:01 38.9667 27.8988 3.8 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.15 08:17:38 36.1378 29.7077 6.0 -.- 1.8 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel

2020.02.15 08:09:26 38.2513 38.7505 21.2 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.15 07:54:15 38.9712 27.8760 4.2 -.- 1.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.15 07:50:40 38.3723 39.0617 14.8 -.- 1.9 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.15 07:20:08 39.0138 27.6393 6.1 -.- 2.5 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.15 07:10:47 38.3637 39.2157 13.0 -.- 1.7 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.15 07:04:20 37.0888 36.6812 16.1 -.- 1.9 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2020.02.15 07:03:21 39.0355 27.8562 2.0 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.15 06:37:21 39.0465 27.8882 4.5 -.- 1.3 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.15 06:22:21 38.9660 27.8710 11.1 -.- 1.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel