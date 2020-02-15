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İdlib geliyoruz

Türk ordusu, İdlib’e yığınağını sürdürdü. Bu durum katil Esad’ı paniğe itti ve Moskova’ya bir heyet gönderdi. Suriye'de Esad rejimine ait bir helikopter daha düşürüldü. Halep'te meydana gelen olayda 2 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

İdlib geliyoruz
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin İdlib kentine sevkiyat gerçekleştirildi. Sabah sınırdan geçirilen, obüs ve tankların da olduğu 100'den fazla araçlık konvoyla İdlib'e ulaşıldı.
Konvoy ile daha sonra Eriha yönüne ilerlendi. Konvoydaki askeri personel ve araçların, İdlib'de bulunan gözlem noktaları ile yeni oluşturulan kontrol noktalarında konuşlanacağı belirtildi.
ABD ve Avrupa medyası, Türkiye'nin İdlib konusunda çok önemli kararlar aldığını ve Esad'ın bu kararlardan memnun olmayacağına dikkat çekti. Katil Esad da, bir heyetini Kremlin'e göndererek ekstra yardım talebinde bulundu.

HELIKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ
Suriye'de Esad rejimine ait bir helikopter daha düşürüldü. Halep'te meydana gelen olayda 2 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

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