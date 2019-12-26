Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.12.2019 15:11
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 15:29

'de şarbon hastalığı

’de 11’i büyükbaş olmak üzere 14 hayvan şarbon hastalığı nedeniyle telef oldu. İlçe ve Orman Müdürü İbrahim Yücekaya, mahalledeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile ahırların ilaçlandığını söyleyerek, "Mahalledeki hayvanların giriş ve çıkışları yasak edildi. Aşılama çalışmalarının yapıldığı andan itibaren mahalle 15 gün karantina altına alındı" dedi.

Yaklaştırmıyorlar! Bölge karantinaya alındı

Mucur'a bağlı Şatıroğlu Mahallesinde bulunan ahırda dün, 11'i büyükbaş 14 hayvan telef oldu. Ahır sahibinin ihbarı üzerine mahalleye gelen Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, hayvanların telef olmasının nedeninin şarbon virüsü olduğunu belirledi. Bunun üzerine mahalleyi karantinaya alan ekipler, ilaçlama ve aşı çalışması yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yücekaya, mahalledeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile ahırların ilaçlandığını söyleyerek, "Mahalledeki hayvanların giriş ve çıkışları yasak edildi. Aşılama çalışmalarının yapıldığı andan itibaren mahalle 15 gün karantina altına alındı" dedi.

'BÜTÜN HAYVANLARI AŞILADIK'
Alınan numunenin 'ya gönderildiğini kaydeden Yücekaya, "Aşı yapmamızın ardından ölümler durdu. Toplam 11 büyükbaş, 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Hastalık tek işletmede çıktı; ama biz mahallede bulunan bütün hayvanları aşıladık. Mahalle karantinaya alındı. Hastalık şu an kontrol altına alınmış durumda" diye konuştu. Bu arada telef olan 14 hayvan, ilçeden uzak bir noktada açılan ve kireçlenen çukurlara gömüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKırşehir'de şarbon hastalığı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri