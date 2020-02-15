Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak etkili oldu. Marmaris'te sağanakla derelerden gelen su, denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz, kahverengiye döndü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak etkili oldu. Marmaris'te sağanakla derelerden gelen su, denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz, kahverengiye döndü.
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