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  • Son Güncelleme: 15.02.2020 17:34

'te kanalizasyon rezaleti! Foseptik sorunu neden çözülmüyor?

Dünyaca ünlü turizm bölgesi 'nın ilçesinde yağmurla birlikte foseptiklerden gelen atık su denizin rengini değiştirdi. Bölgede son durumu A Haber muhabiri Vural Efecik anlattı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak etkili oldu. Marmaris'te sağanakla derelerden gelen su, denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz, kahverengiye döndü.

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