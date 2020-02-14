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  • Son Güncelleme: 14.02.2020 15:24

Son dakika: Kocaeli’de terör operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında

Son dakika haberine göre Kocaeli’de, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Terör operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, HDP Kocaeli İl Teşkilatı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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