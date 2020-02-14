Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, HDP Kocaeli İl Teşkilatı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son dakika: Kocaeli’de terör operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında
Son dakika haberine göre Kocaeli’de, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
- 4 bin teröristin kimlik bilgileri ele geçirildi!
- TSK'dan yoğun sevkiyat! Konvoyun sonu görünmüyor
- Başkan Erdoğan Cuma namazını mevkidaşı ile kıldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.