Sosyal medya platformu Twitter'da 'Ruling' adı ve @atavrattrol hesabı ile bilinen kullanıcının Süreyya Olcayto ve Salim Çamurdan hesaplarını da yöneten kişi olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre sahte içerikleri ortaya çıkarması ile tanınan Ruling, kendisine ait diğer hesaplarla yardım ve bağış adı altında dolandırıcılık yapıyordu.





KURTULMAK İÇİN SİNSİ TAKTİK

Ve yine sosyal medyadaki iddialara göre Ruling adlı hesap, dolandırıcılık suçlamasından kurtulmak için kendine ait hesapları ifşa etmeye başladı.





AYNI TELEFONA KAYITLI ÇIKTI!

Ancak mail adresinden ulaşılan vois bilgileri @atavrattrol.com hesabının Salih Çamurdan adına kayıtlı olduğunu gösteriyordu. Yine attığı doğrulama şifrelerinin de aynı telefona gitmesi dikkat çekiyordu.







ATATÜRKÇÜLÜĞÜ KULLANDILAR

Dolandırıcı hesapların Atatürkçü paylaşımlarla güven kazanıp "öğrencilere yardım" adı altında para toplayarak insanları dolandırdığı görüldü.







DERNEK BİLE KURMUŞ!

Fake hesapla dolandırıcılığa başlayan hesap, para akışını görünce zamanla işi büyütmüş ve "Beyaz Zambaklar" adlı bir "dernek" kurmuş. Fakat İçişleri Bakanlığı'nda iddia edilen derneğin kaydı yok.







FETÖ HESAPLARI DESTEK OLDU!

Yapılan vurguna sosyal medyada FETÖ'cü propaganda yaptıkları görülen FETÖ hesaplarının da destek olması dikkatlerden kaçmadı. "@kacsaatolduson" adlı FETÖ'cü hesap, dolandırıcı hesaba verdiği destekle güven kazanmasına yardımcı olmuş.



İşte sosyal medyadaki dolandırıcılık bombası ile ilgili yapılan bazı paylaşımlar:













