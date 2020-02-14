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  • 14.02.2020 11:04
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 11:04

'de hava destekli 'torbacı' operasyonu: 13 gözaltı

'nin Düziçi ilçesinde, satıcılarına yönelik 14 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen hava destekli şafak operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şafak vakti hava destekli operasyon: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonu düzenledi.

14 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Özel harekat, asayiş, çevik kuvvet, terörle mücadele ve kaçakçılık ekibinden 80 polisin katıldığı operasyonda 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda, narkotik köpeği 'Poyraz' ve Örtü' ile tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar eroin, yeşil reçeteye tabi hap ve uyuşturucu haplar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete getirildi.






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