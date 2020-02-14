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  • Son Güncelleme: 15.02.2020 01:12

Son dakika: Başkan Erdoğan yurda döndü

Son dakika haberine göre Başkan , Pakistan ziyaretinin ardından 'a döndü. Başkan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak karşıladı.

Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan , Pakistan ziyaretinin ardından 'a döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 00.28'de Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne indi.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak karşıladı.

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