Bakanlık tek tek ifşa etti! Sırma 'natürel sızma zeytinyağı'nda hile tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, kamuoyu duyurusuyla Bakanlığın internet sitesinden ilan edildi.

Buna göre, bu yıl ikinci defa kamuoyuna taklit ve tağşiş yapan firmalar ile ürünleri ilan edilmiş oldu. Duyuruyla toplam 74 firmaya ait 99 parti ürün kamuoyuyla paylaşıldı. Bu ürünlerden 69 parti ürün taklit ve tağşiş kapsamında, 30 parti ürün ise ilaç etken maddesi tespit edildiği için kamuoyu ile paylaşıldı.

Böylece, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012'den bu yana 1486 firmaya ait 3 bin 301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.







ÜNLÜ MARKADAN HALKA DÜŞÜK KALİTELİ ZEYTİNYAĞI

Halkın sağlığını düşünmeden tehdit eden firmalar arasında ünlü yağ markası olan Sırma'da yer aldı. Ünlü firmanın 'Natürel sızma zeytinyağı' ürününe daha düşük kalitede zeytinyağı karıştırdığı belirlendi.





UYGUNSUZLUK NEDENLERİ

Kamuoyuyla paylaşılan alkollü içecekte hacmen yüksek alkol belirlenirken, alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Ballarda fruktoz ve glukoz saptandı.

Listede yer alan baharat olan kırmızı toz biberde ve siyah çayda gıda boyası olduğu anlaşılırken, çikolatalar, enerji içeceği, takviye edici gıdalar ve kahvede de ilaç etken maddesi bulundu.

Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde sakatat, kanatlı eti ile tek tırnaklı eti tespit edildi.



Süt ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ ve nişasta, manda sütü ürünlerinde ise inek sütü olduğu belirlendi.