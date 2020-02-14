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  • Son Güncelleme: 14.02.2020 18:27

Çeyrek altın 501 TL'yi, gram altın 307 TL'yi aştı! 14 Şubat anlık kaç TL oldu?

Haftanın son işlem gününde güncel altın alıp yatırım yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,33 artışla 308,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 306 bin 200 lira, en yüksek 306 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 306 bin 750 liradan tamamladı. Çeyrek altın 501 TL'yi, gram altın 307 TL'yi aştı. Peki, 14 Şubat anlık çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu?

Çeyrek altın 501 TL'yi, gram altın 307 TL'yi aştı!

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları haftanın kapanış gününde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 501,00 lira, Cumhuriyet altını 2.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,33 yükselişle 308,20 liradan işlem gördü. İşte 14 Şubat anlık çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Haberler Güncel Çeyrek altın 501 TL'yi, gram altın 307 TL'yi aştı! 14 Şubat anlık altın fiyatları kaç TL oldu?
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