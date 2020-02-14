Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları haftanın kapanış gününde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 501,00 lira, Cumhuriyet altını 2.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,33 yükselişle 308,20 liradan işlem gördü. İşte 14 Şubat anlık çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?