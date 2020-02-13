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  • 13.02.2020 20:41
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 20:41

Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

Başkan , 13 Şubat 'nü Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Erdoğan paylaşımında, "Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 'nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı

Başkan , 13 Şubat 'nü Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

Erdoğan, Dünya Radyo Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, tüm radyo emekçilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."

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