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  • 14.02.2020 14:41
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 14:41

Başkan Erdoğan Başbakanı ile bir araya geldi

Başkan , ziyareti sırasında Pakistan Başbakanı ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Başkan Erdoğan'dan Pakistan'da kritik görüşme

Başkan , Başbakanı ile bir araya geldi.

Başbakanlıktaki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek Başkan Erdoğan ve Başbakan Han, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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