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  • 14.02.2020 13:20
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 13:20

Son dakika: 'dan flaş açıklaması

Son dakika haberleri... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk ve Rus liderlerin konusunu bu hafta görüştüklerini belirterek, " ve , İdlib’deki duruma ilişkin yakın temas halindeler." dedi.

Rusya'dan flaş İdlib açıklaması

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

'deki gerginliğin arttığına işaret eden Peskov, " ve , İdlib'deki duruma ilişkin yakın temas halindeler. Liderlerimiz bu hafta telefonda görüştü, askeri yetkililerimiz görüştü, uzman heyetlerimiz karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 16 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir görüşme gerçekleştirmesinin planlandığı kaydedildi.

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