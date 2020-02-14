Tarım ve Orman Bakanlığı hile yapan firmaları tek tek açıkladı! İşte o firmaların isim listesi
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde hile yapan 74 firma ve 93 ürünü ilan etti. Tarım ve Orman Bakanı Bakan Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı hile yapan firmaları tek tek duyurdu. İşte o firmaların isim listesi
14.02.2020 19:48
- Son Güncelleme: 14.02.2020 19:51
"Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir.
5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;
• Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,
• Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,
• Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve
• Firmaların "güvenilir gıda üretimi"nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.
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