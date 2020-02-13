Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.02.2020 23:53
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 00:03

'dan 'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Esad rejiminin alçak saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyor. tarafından 'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı. Konvoyun sınır mahallesinden geçişi sırasında Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulunan çocuklara, askerler hatıra fotoğrafı çektirdi.

TSK'dan kritik noktaya komando takviyesi

Esad rejiminin alçak saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.

'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun yer aldığı , 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Konvoyun sınır mahallesinden geçişi sırasında Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulunan çocuklara, askerler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, askeri konvoy içinde sinyal kesici askeri araçlar ile zırhlı askeri ambulanslar da bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri