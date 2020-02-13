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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 10:30

Son dakika: Başkan Erdoğan 'a gitti

Son dakika haberine göre Başkan , Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı dolayısıyla bugün Pakistan'a gitti.

Başkan Erdoğan Pakistan'a gitti

Başkan , 'Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısı için Pakistan'a gitti.

Başkan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İslamabad'a gitti.

İŞTE ELE ALINACAK KONULAR
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla İslamabad'da gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Açıklamada, Konsey Toplantısı dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da gündemde olduğu, ayrıca toplantı marjında Türkiye-Pakistan İş Forumu'nun da icra edileceği belirtildi.

PAKİSTAN MİLLİ MECLİSİ VE SENATOSU'NUN ORTAK OTURUMUNA HİTAP EDECEK
Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Erdoğan, iki gün sürecek resmi temasları kapsamında Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumuna da hitap edecek.





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