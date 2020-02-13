Nevşehir'de 13 Şubat Perşembe yani bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'deki kar yağışı etkisini sürdürecek. Kar yağışı nedeniyle, Nevşehir'de ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'bugün kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt arıyorlar. Peki, Nevşehir'de bugün okullar tatil mi? İşte Nevşehir Valiliği kar tatili açıklaması...

NEVŞEHİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, özel eğitim kurslarının, 13 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.