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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 08:02

'de bugün okullar tatil mi? 13 Şubat son dakika kar tatili açıklaması

'de bugün okullar tatil mi? Nevşehir'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir'de okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. NevşehirValiliği'nden konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, Nevşehir'de bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Nevşehir'de kar tatili var mı?

Nevşehir'de bugün okullar tatil mi?

Nevşehir'de 13 Şubat Perşembe yani bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'deki kar yağışı etkisini sürdürecek. Kar yağışı nedeniyle, Nevşehir'de ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'bugün kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt arıyorlar. Peki, Nevşehir'de bugün okullar tatil mi? İşte Nevşehir Valiliği kar tatili açıklaması...

NEVŞEHİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, özel eğitim kurslarının, 13 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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