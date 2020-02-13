Aksaray'da 13 Şubat Perşembe yani bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Aksaray'daki kar yağışı etkisini sürdürecek. Kar yağışı nedeniyle, Aksaray'da ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'bugün kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt arıyorlar. Peki, Aksaray'da bugün okullar tatil mi? İşte Aksaray Valiliği kar tatili açıklaması...

AKSARAY'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle, il genelinde tüm eğitim kurumlarımızda 13 Şubat 2020 Perşembe Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.