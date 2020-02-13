Adıyaman'da bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Adıyaman'da o ilçeler için son dakika kar tatili açıklaması

Adıyaman'da 13 Şubat Perşembe yani bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'daki kar yağışı etkisini sürdürecek. Kar yağışı nedeniyle, Adıyaman'da ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'bugün kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt arıyorlar. Peki, Adıyaman'da bugün okullar tatil mi? İşte Adıyaman Valiliği kar tatili açıklaması...

ADIYAMAN'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olduğu belirtildi.

Açıklamada, ''İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat perşembe günü il ve ilçelerimiz ile tüm köylerimizde ilk ve orta dereceli okullarda (özel okullar, özel eğitim kurumları dahil) eğitime bir gün ara verilmiştir.'' denildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağını kaydedildi.