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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 21:39

Gaziantep 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Gaziantep 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Ülke genelinde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren peş peşe kar tatili haberleri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Şubat Cuma günü kar yağışı görülecek illeri tek tek açıkladı. Kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Cuma günü Gaziantep'te hangi ilçelerde okullar tatil? İşte detaylar

Gaziantep'te yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Gaziantep'te 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü Gaziantep'te hangi ilçelerde okullar tatil?

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

GAZİANTEP'te, kar yağışı sonrası düşen hava sıcaklığı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı okullar yarın için tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline ise 1 gün idari izin verildi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde yollar kapanırken, sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti. Kar yağışının durmasını ardından hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Gaziantep Valisi Davut Gül ise sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı kentteki okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personellerinin ise 1 gün süreyle idari izinli sayılacağını ifade eden Vali Gül açıklamasında, "Meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma günü Gaziantep il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır" dedi.

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