Mardin ve Şırnak'ta 13 Şubat Perşembe yani bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Mardin ve Şırnak'taki kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle, Mardin ve Şırnak'ta ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'bugün kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt arıyorlar. Peki, Mardin ve Şırnak'ta bugün okullar tatil mi? İşte Mardin ve Şırnak için kar tatili açıklaması...

MARDİN

Mardin il genelinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve buna bağlı olumsuz hava koşullarının sürdüğü bildirildi.

İl genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde bugün eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan engelliler ile hamile personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

ŞIRNAK

Şırnak merkez ve 3 ilçede kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü aktarıldı.

Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle bugün il merkezi ile Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime ara verildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı ifade edildi.