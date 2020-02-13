Diyarbakır ve Siirt'te 13 Şubat Perşembe yani bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır ve Siirt'teki kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle, Diyarbakır ve Siirt'te ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'bugün kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt arıyorlar. Peki, Diyarbakır ve Siirt'te bugün okullar tatil mi? İşte Diyarbakır ve Siirt için kar tatili açıklaması...

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik veriler ışığında il genelinde kar yağışının devam edeceği bildirildi.

Olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don tehlikesine karşı il genelinde resmi ve özel okul ile yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, engelli ile hamile kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİİRT

Siirt il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl genelinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kentte hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi.