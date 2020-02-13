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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 07:19

ve 'te bugün okullar tatil mi? 13 Şubat son dakika kar tatili açıklaması

ve 'te bugün okullar tatil mi? Diyarbakır ve Siirt'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır ve Siirt'te okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili valilikten son dakika açıklaması geldi. Peki, Diyarbakır ve Siirt'te bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Diyarbakır ve Siirt'te kar tatili var mı?

Diyarbakır ve Siirt'te bugün okullar tatil mi?

Diyarbakır ve Siirt'te 13 Şubat Perşembe yani bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır ve Siirt'teki kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle, Diyarbakır ve Siirt'te ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'bugün kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt arıyorlar. Peki, Diyarbakır ve Siirt'te bugün okullar tatil mi? İşte Diyarbakır ve Siirt için kar tatili açıklaması...

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik veriler ışığında il genelinde kar yağışının devam edeceği bildirildi.

Olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don tehlikesine karşı il genelinde resmi ve özel okul ile yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, engelli ile hamile kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİİRT

Siirt il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl genelinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kentte hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi.

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