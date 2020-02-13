Kırşehir'de 13 Şubat Perşembe yani bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'deki kar yağışı etkisini sürdürecek. Kar yağışı nedeniyle, Kırşehir'de ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'bugün kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt arıyorlar. Peki, Kırşehir'de bugün okullar tatil mi? İşte Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın kar tatili açıklaması...

KIRŞEHİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kırşehir'de, kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini belirterek, 13 Şubat Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Akın, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını kaydetti.