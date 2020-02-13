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  • 14.02.2020 05:15
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 05:17

'de uygulamadan kaçan araç meyve satan kamyonete çarptı

'de kontrolden çıkan bir otomobil portakal yüklü kamyonete çarptı. da, otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ile, kamyonette meyve satışı yapan bir kişi hafif yaralandı.

Uygulamadan kaçtı, meyve satan kamyonete çarptı!

saat 01.00 sıralarında Harbiye Mahallesi, 'nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, Cumhuriyet Caddesi'nden Taksim istikametine doğru kaçmaya başladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerinde kasasında meyve yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet park halindeki plakalı otobüse çarparken meyveler de yola saçıldı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada, otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ile, kamyonette meyve satışı yapan bir kişi hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Mecidiyeköy-Taksim istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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