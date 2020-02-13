14 Şubat hava durumu raporu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; yurt genelinde beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari ile Artvin'in iç kesimlerinde, gece saatlerinde Bolu ile Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İstanbul için ise saat verip uyaran Meteoroloji, hava sıcaklığıda önemli bir değişiklik olmayacağını bildirdi. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 14 Şubat hava durumu uyarıları...

İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

Birkaç gündür parçalı bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul için Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. 14 Şubat Cuma günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı en düşük 5, en yüksek 11 derece olacak. Hafta sonu İstanbul'da yağmurlu hava olacak.