Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.02.2020 05:10
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 05:10

a çığ düştü! Ulaşım sağlanamıyor...

Sarız ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle un Bostanlı mevkisinde çığ düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan olmadığı belirtildi. Ekiplerin çalışmalarına ikinci bir çığ tehlikesi nedeniyle ara verildi.

Kayseri-Kahramanmaraş kara yoluna çığ düştü

da çığ düşmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor. Sarız ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Bostanlı mevkisinde çığ düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan olmadığı belirtildi.



ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Ekiplerin çalışmalarına ikinci bir çığ tehlikesi nedeniyle ara verildi.

İl Afet ve () Müdürü Osman Atsız, bölgede yaşanan çığda herhangi bir yaralama ya da ölüm olayının gerçekleşmediğini söyledi.

Yolun trafiğe kapatıldığını vurgulayan Atsız, "Bölgede bir risk var. İkinci bir çığ tehlikesi olabilir. Gece çalışmaktansa gündüz çalışmayı tercih ettik. Yarın sabah 08.00'de bütün ekipler tekrar çalışmalara başlayacağız. Yol öğle vakti 12.00 gibi açılır diye düşünüyoruz. Herhangi bir yaralı ya da ölü yok. Çığ yolu yaklaşık 3 metre boyunda kapattı. Gece tipi ve buzdan dolayı risk artar." ifadelerini kullandı.

Atsız, jandarma ve UMKE'nin yanı sıra Karayolları ile belediye ekiplerinin de koordinesiyle kontrollü bir şekilde çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Kayseri-Kahramanmaraş kara yoluna çığ düştü! Ulaşım sağlanamıyor...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri