Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda çığ düşmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor. Sarız ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Bostanlı mevkisinde çığ düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan olmadığı belirtildi.







ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Ekiplerin çalışmalarına ikinci bir çığ tehlikesi nedeniyle ara verildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Atsız, bölgede yaşanan çığda herhangi bir yaralama ya da ölüm olayının gerçekleşmediğini söyledi.

Yolun trafiğe kapatıldığını vurgulayan Atsız, "Bölgede bir risk var. İkinci bir çığ tehlikesi olabilir. Gece çalışmaktansa gündüz çalışmayı tercih ettik. Yarın sabah 08.00'de bütün ekipler tekrar çalışmalara başlayacağız. Yol öğle vakti 12.00 gibi açılır diye düşünüyoruz. Herhangi bir yaralı ya da ölü yok. Çığ yolu yaklaşık 3 metre boyunda kapattı. Gece tipi ve buzdan dolayı risk artar." ifadelerini kullandı.

Atsız, jandarma ve UMKE'nin yanı sıra Karayolları ile belediye ekiplerinin de koordinesiyle kontrollü bir şekilde çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.