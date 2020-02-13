Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.02.2020 19:53
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 19:53

Son dakika: 'de 4 şiddetinde ! 13 Şubat Kandilli Rasathanesi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'de saat 19.20'de 4 şiddetinde bir meydana geldi. Depremin yerin 11.40 derinliğinde meydana geldiği duyuruldu.

Akdeniz'de 4 şiddetinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.20'de 'de 4 büyüklüğünde kaydedildi.

Deprem yerin kilometre 11.40 derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3,9 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.02.13 19:30:51 38.4910 39.3212 5.0 -.- 3.1 3.2 GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.13 19:21:01 35.2453 27.7635 14.2 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel
2020.02.13 18:53:27 38.9745 27.8745 4.0 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 18:24:47 39.0007 27.8620 3.5 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 18:08:52 38.9658 27.8762 5.8 -.- 2.0 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 18:06:14 38.9820 27.9045 8.2 -.- 1.8 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 17:49:58 36.1500 33.5633 0.0 -.- 1.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2020.02.13 17:45:24 38.4923 39.1193 7.9 -.- 2.0 -.- MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.13 17:39:07 38.3385 31.0050 2.3 -.- 1.3 -.- CELEPTAS-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2020.02.13 16:53:46 38.4242 39.2008 3.9 -.- 2.3 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.13 16:46:06 39.0685 27.8127 7.1 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.13 16:41:34 38.8790 27.9048 5.7 -.- 1.3 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 16:25:31 38.3817 39.1448 5.0 -.- 1.4 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.13 15:32:16 38.3062 38.9230 10.8 -.- 1.9 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.13 15:27:14 38.9702 27.8862 2.7 -.- 2.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 15:05:18 38.5270 39.2540 5.0 -.- 2.0 -.- YEDIGOZE-(ELAZIG) İlksel
2020.02.13 14:40:09 37.3668 26.8832 25.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Akdeniz'de 4 şiddetinde deprem! 13 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri