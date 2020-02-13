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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 07:15

bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Kahramanmaraş'ta o ilçeler için son dakika kar tatili açıklaması

'ta bugün okullar tatil mi? Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ta okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Kahramanmaraş'taki ilçe kaymakamlıklarından konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, Kahramanmaraş'ta bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Kahramanmaraş'ta kar tatili var mı?

Kahramanmaraş bugün okullar tatil mi?

Kahramanmaraş'ta 13 Şubat Perşembe yani bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'taki kar yağışı saat 15.00'e kadar etkisini sürdürecek. Kar yağışı nedeniyle, Kahramanmaraş'ta ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'bugün kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt arıyorlar. Peki, Kahramanmaraş'ta bugün okullar tatil mi? İşte Kahramanmaraş'taki ilçe kaymakamlıklarından kar tatili açıklaması...

KAHRAMANMARAŞ'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Afşin, Göksun, Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit ve Andırın ilçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, Andırın'ın Yeşilova bölgesi hariç, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle bugün tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

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