Kahramanmaraş'ta 13 Şubat Perşembe yani bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'taki kar yağışı saat 15.00'e kadar etkisini sürdürecek. Kar yağışı nedeniyle, Kahramanmaraş'ta ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'bugün kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt arıyorlar. Peki, Kahramanmaraş'ta bugün okullar tatil mi? İşte Kahramanmaraş'taki ilçe kaymakamlıklarından kar tatili açıklaması...

KAHRAMANMARAŞ'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Afşin, Göksun, Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit ve Andırın ilçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, Andırın'ın Yeşilova bölgesi hariç, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle bugün tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.