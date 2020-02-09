Hatay'da kendini yakan Adem Yarıcı'nın boşandığı eski eşi Bahar Yarıcı konuştu. Bahar Yarıcı, eski kocasının daha önce de bu tür intihar girişimlerinde bulunduğunu ve psikolojik sorunlarının olduğunu ifade etti.

"PSİKOLOJİSİ İYİCE BOZULMUŞTU"

Şiddetli geçimsizlikten dolayı eşinden boşandığını belirten Bahar Yarıcı, "Eşimle daha önce kavgalarımız olmuştu ve bundan dolayı uzaklaştırma kararı çıkmıştı. Arada gelir çocuklarını görürdü, evliyken de zaten arabanın ve motorun altına atlayarak intihar girişimlerinde bulundu. Son zamanlarda psikolojisi iyice bozulmuştu. Bu tür hareketlerinden dolayı çocuklarımı alarak kaçmak istedim ancak gidemedim" dedi.

DAHA ÖNCE DE KENDİNİ YAKMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Daha önce de kendini yakma girişiminde bulunduğundan dolayı eşini uyardığını belirten Yarıcı, "Bir defa teşebbüs etti ve ben çok kızdım yapmaması gerektiğini söyledim ama baktım ki psikolojik sorunları var ben de ayrılmak zorunda kaldım" diye konuştu.

HATAY VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Anti-sosyal kişilik bozukluğu bulunan Adem Yarıcı'nın ölümünün ardından sosyal medyada ve olayı manipüle etmeye çalışan bazı gazetelerde ekonomik nedenlerden ötürü kendini yaktığı yazılarak algı operasyonuna girişildi. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu şahsın hem kendisinin hem de eşi ve çocuklarının devletten yardım aldığı kaydedildi.