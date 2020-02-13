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  • 13.02.2020 11:47
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 11:52

İzmir'de 30 bin kişiyi dolandırmıştı! aranan ikinci tosuncuk 'da yakalandı!

“Çok yatır çok kazan” sloganıyla kurduğu şirketle on binlerce kişiyi dolandıran ve aranan A. ve ’ın ortaklaşa düzenlediği operasyon ile ’da gözaltına alındı. İkinci bir ‘Tosuncuk’ vakası olarak adlandırılan olayda kandırılan vatandaşlara belli ücret karşılığında “reklam paketi” satıp, yüksek kar vaadinde bulunan şüphelinin iade süreci başlatıldı.

Kırmızı bültenle aranan ikinci tosuncuk Gürcistan'da yakalandı!

İzmir'de "çok yatır, çok kazan" sloganıyla kurduğu şirket üzerinden yaklaşık 30 bin kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve aranan şüpheli, 'da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre;, "saadet zinciri" yöntemiyle dolandırıcılık yapan A'nın Gürcistan'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bu ülkedeki güvenlik güçleriyle irtibata geçti.

Atakan A'nın 'da bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan şüphelinin 'ye iade sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

"Epitelyum internet reklamcılığı" olarak bilinen ve yüksek kâr payı vaadiyle Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin vatandaştan 10 milyon liranın üzerinde parayı hesabına aktardıktan sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilen Atakan A'nın, Türk makamlarının başvurusu üzerine bir süreden beri kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Kamuoyunda "İkinci tosuncuk vakası" olarak bilinen olayda, "çok yatır çok kazan" sloganı ile kandırılan vatandaşlara belli bir ücret karşılığında "reklam paketi" satılıyor ve yüksek kâr vaadinde bulunuluyordu.

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