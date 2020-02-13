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  • 13.02.2020 11:40
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 11:40

merkezli üç ilde operasyonu: 28 gözaltı

, ve 'da eş zamanlı düzenlenen operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, emniyetteki sorguları sürüyor.

İzmir merkezli üç ilde operasyon: 28 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 3 ay süren teknik takip sonucu ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüphelinin yakalanması için İzmir, ve 'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 73 bin 600 lira 400 Amerikan Doları ile 2 adet ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 150 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



YÜKLÜ MİKTARDA PARA AKIŞI SAĞLANMIŞ
Öte yandan, şüphelilerin serverleri yurt dışında bulunan yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site yöneticilerinin müşterilerini referans yöntemiyle buldukları, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu öğrenildi. Yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin, bahis oynamak isteyen müşterilerle anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden irtibat kurdukları, para alışverişlerinin haftanın belirli günlerinde çoğunlukla elden, bir kısmının ise yakınlarının hesapları üzerinden yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde yüklü miktarda para akışı sağlandığı anlaşılırken faaliyetlerinden haksız menfaat sağladıkları polis ekipleri tarafından tespit edildi.



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