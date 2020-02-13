Erzincan ve Erzurum 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Erzincan ve Erzurum 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü Erzincan ve Erzurum'da hangi ilçelerde okullar tatil?

ERZİNCAN VE ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan ve Erzurum'da yarın okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmedi. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.