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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 20:58

Erzincan ve Erzurum 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Erzincan ve Erzurum 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Ülke genelinde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren peş peşe kar tatili haberleri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Şubat Cuma günü kar yağışı görülecek illeri tek tek açıkladı. Kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Cuma günü hangi ilçelerde okullar tatil? İşte detaylar

Erzincan ve Erzurum 14 Şubat yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Erzincan ve Erzurum 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü Erzincan ve Erzurum'da hangi ilçelerde okullar tatil?

ERZİNCAN VE ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan ve Erzurum'da yarın okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmedi. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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