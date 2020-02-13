Şanlıurfa ve Gaziantep'te 13 Şubat Perşembe yani bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa ve Gaziantep'teki kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle, Şanlıurfa ve Gaziantep'te ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'bugün kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt arıyorlar. Peki, Şanlıurfa ve Gaziantep'te bugün okullar tatil mi? İşte Diyarbakır ve Siirt için kar tatili açıklaması...

ŞANLIURFA VE GAZİANTEP'TE EĞİTİME KAR ENGELİ

Şanlıurfa ve Gaziantep'te kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde bugün eğitime ara verildiğini bildiren Erin, "Sevgili öğrencilerimiz, sağlığınıza dikkat ederek kar yağışının keyfini çıkarın." ifadesini kullandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da kentte devam eden kar yağışı nedeniyle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için kent merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları personelinden hamile ve engelliler ile diyaliz hastası ve kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bugün bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.