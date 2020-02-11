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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 04:39

Son dakika: Cumhurbaşkanı kararları 'de

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 'ın Başkale ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yavuzlar Peribacaları , 'nın Kumluca ilçesindeki Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanı ve Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı-Trebenna Antik Kenti Doğal Sit Alanı ile 'nın ilçesinde bulunan Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

, ve 'da bazı doğal sit alanlarının kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Van'ın Başkale ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yavuzlar Peribacaları , Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanı ve Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı-Trebenna Antik Kenti Doğal Sit Alanı ile Muğla'nın ilçesinde bulunan Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Kültür ve Koruma ve sınırları yeniden belirlenirken, ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

'nin Vize ilçesine bağlı Evrencik Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ise Evrencik Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

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