Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.02.2020 17:47
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 17:49

Son dakika: Tunç'un hapis cezası onandı!

Sosyal medya üzerinden terör örgütü ’nın propagandasını yapan Tunç’a 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezası verilmişti. Tunç, hapis cezasını bozmak için istinaf mahkemesine başvurmuştu. Gelen son dakika haberine göre, ’nce ’un hapis cezası onandı.

Şarkıcı Ferhat Tunç'un hapis cezası onandı!

Tunç Yoslun hakkında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucunda şüpheli Yoslun hakkında iddianame düzenlenmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'un 2015 ve 2016 yıllarında sosyal paylaşım hesabında yaptığı paylaşımlarında terör örgütleri / ve onun uzantısı ve YPJ'nin propagandasını yaptığı belirtilmişti.

Tunç, 'Terör örgüt propagandası yapmak' suçundan İstanbul 36. 'nde yargılanmış, 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HAPSİ ONADI
Hapis cezası ardından istinafa başvuran ve kararın bozulmasını talep eden Ferhat Tunç Yoslun'a kötü haber 2. Ceza Dairesi'nden geldi.

Edinilen son dakika haberine göre Daire, Ferhat Tunç'un istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Kararda, "Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığında, başvuruda bulunan sanık müdafilerinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Şarkıcı Ferhat Tunç'un hapis cezası onandı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri