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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 18:20

Son dakika: Milli Hulusi Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberine göre Milli Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
Milli Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

Akar-Esper görüşmesinde İdlib'deki son gelişmeler konusunda hem ABD hem NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının önemi ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde şu ifadelere yer verildi:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmeler de gerçekleştirdi. Bakan Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaretinin ardından "Kararlı Destek Misyonundaki Çerçeve Ülkeler Toplantısı"na katıldı.

İtalya, Almanya, Gürcistan, Romanya, Polonya, Norveç ve Türkiye'nin katılımıyla Afganistan konusunda gerçekleşen toplantıda yer alan Bakan Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de görüştü. Görüşmede, Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İdlib'deki gelişmelerin de ele alınacağı ana oturum öncesinde gerçekleşen görüşmede Bakan Akar, İdlib'deki son gelişmelere yönelik ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi. Bu bağlamda hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının önemi ifade edildi.

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