Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs ile ilgili "Koronavirüsü tespit etmek için ürettiğimiz 'tanı kitini' yurt dışına satacağız" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs ile ilgili "Koronavirüsü tespit etmek için ürettiğimiz 'tanı kitini' yurt dışına satacağız" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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