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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 15:05

Son dakika: 'dan flaş açıklaması: Yurt dışına satacağız"

Son dakika haberleri... ile ilgili "Koronavirüsü tespit etmek için ürettiğimiz 'tanı kitini' yurt dışına satacağız" ifadelerini kullandı.

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